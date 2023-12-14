Єврокомісія буде відстоювати позитивну оцінку щодо вступу України в ЄС.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що голови держав і урядів 27 країн-членів ЄС мають зрозуміти, що треба збільшувати підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав журналістам перед початком саміту лідерів Євросоюзу (засідання Європейської Ради) у Брюсселі.

"Я думаю, що ми повинні дотримуватися підтримки України наскільки це можливо з точки зору перспективи розширення, військової підтримки і фінансової підтримки. Я поінформую лідерів про роботу, яку ми виконуємо щодо безпекових гарантій з Україною. І я продовжу просити їх зрозуміти - я впевнений, що вони розуміють - що це екзистенційне питання для Європи, що наша підтримка для Україна повинна продовжуватися і має бути збільшеною, тому що це не тільки стосується війни проти України, а й також нашої безпеки", - наголосив Боррель.

За його словами, розширення - це найбільш важлива складова закордонної політики та інструмент для зміцнення стабільності не лише з Україною, а й іншими країнами з Західних Балкан і Кавказу.

"Дуже важливо ухвалити правильні рішення. І я сподіваюсь отримати вказівки для продовження розвитку Європейського фонду миру і військової підтримки. Країни-члени обговорюють. Ми відвідали Київ. Ми працюємо з українцями. Тепер настав час отримати політичні керівні принципи від лідерів Європейської Ради", - сказав Боррель.

Також високий представник ЄС зазначив, що Україна доклала неймовірних зусиль для виконання умов, необхідних для започаткування переговорів про вступ, і тому Єврокомісія представила позитивну оцінку. "Ми продовжимо захищати позитивну оцінку для відкриття переговорів з Україною", - наголосив Боррель.

Сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради ЄС щодо України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської Ради за участі голів держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не виконала умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу. Він вважає, що немає передумов, аби розпочинати з Україною переговори про вступ. Також Орбан вважає, що за межами бюджету Євросоюзу треба шукати кошти для схвалення виділення 50 млрд євро для України на період 2024-2027 років.

Вас також можуть зацікавити новини: