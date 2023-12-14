Прем'єр-міністр Угорщини наголошує, що Україна не виконала 3 з 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не виконала умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Орбан сказав журналістам перед початком саміту лідерів Євросоюзу (засідання Європейської Ради) у Брюсселі.

"Розширення – це не теоретичне питання. Розширення - це юридично деталізований процес, який заснований на заслугах і має передумови. Ми встановили сім передумов. І навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Тож, зараз немає підстав вести переговори про членство України. І ми не збираємося вести переговори", – наголосив Орбан.

За його словами, передумови були встановлені не Угорщиною, а Єврокомісією.

При цьому, він висловлює власну оцінку, що Україна не виконала більше, аніж три передумови.

"Але навіть якщо є три невиконані - достатньо сказати: хлопці, якщо ви не виконали передумови - немає шансів для початку переговорів", - наголосив Орбан.

Також у нього запитали, чи підтримає він сьогодні схвалення виділення 50 млрд євро для України на період 2024-2027 років.

"У короткостроковій перспективі кошти для України вже є у бюджеті. Якщо ви би хотіли надати більшу суму коштів і на довгострокову перспективу - ми повинні знайти кошти поза бюджетом, і ми це підтримуємо", - сказав Орбан.

Він вважає, що час не тисне, аби ухвалювати рішення про кошти на довгострокову перспективу.

Також, він стверджує, що Угорщина не пов'язує будь-які угорські питання з українськими.

Шлях України в ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської Ради за участі голів держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявляє, що працює день і ніч для схвалення позитивного рішення про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Європейський Союз може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщини.

Чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінансової допомоги нашій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: