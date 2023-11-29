Влада США переконує американців, що зброя для ЗСУ дає нові робочі місця.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається збільшити підтримку республіканців стосовно виділення допомоги Україні. Для цього Білий дім поширює інформацію щодо того, які штати отримали мільярди доларів інвестицій завдяки цьому.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на документи, адміністрація Байдена поширила серед законодавців мапи, щоб показати розбивку по штатах інвестицій на суму 27 мільярдів доларів і витрати на "закупівлю боєприпасів і тактичних транспортних засобів".

Йдеться, зокрема, про Арізону, Пенсільванію, Арканзас і Вісконсін, де сконцентровані виробничі потужності, які разом отримують контракти на загальну суму понад 1 мільярд доларів на свою продукцію для допомоги Україні. Також ще 18 мільярдів доларів розподілені по виробничих потужностях у понад 20 інших штатів.

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Як зазначається, Пенсильванія отримала більше за інших - 2,364 мільярда доларів видатків та інвестицій на виробництво зброї та боєприпасів. При цьому троє з восьми конгресменів-республіканців від цього штату голосували проти військової допомоги Україні.

У Техасі 18 із 25 представників Республіканської партії США проголосували проти допомоги Україні, хоча завдяки цьому штат отримав 1,45 мільярда доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї. В Арізоні троє з шести представників конгресменів-республіканців проголосували проти допомоги, яка залучила у штат 2,196 мільярда доларів.

Як відомо, Пенсильванія та Арізона є ключовими штатами, які будуть критично важливими для Байдена на виборах президента наступного року.

Вибори США та їхній вплив на війну в Україні

Нещодавно у Держдепі заявили, що російський диктатор Володимир Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2024 року.

Українська влада запропонувала кандидатам у президенти США відвідати нашу країну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать.

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