Боррель припустив, що Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ.

Євросоюз поступово звільняється від російської залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля.

"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.

Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.

"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Боррель зробив революційну заяву про те, що ЄС потрібно відмовитися від принципу одностайності.

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