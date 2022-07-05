Євросоюз поступово звільняється від російської залежності, що довго гальмувала політичні рішення попри агресивність президента Владіміра Путіна.
Про це йдеться у статті високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепа Борреля.
"До кінця 2022 року Євросоюз скоротить імпорт російської нафти на 90%. Ми також стрімко скорочуємо імпорт газу. Ймовірно, Владімір Путін вважав, що Європа не наважиться запровадити санкції через свою енергетичну залежність від РФ. Це – один з тих значних прорахунків, що їх припустився російський режим під час цього конфлікту", - йдеться у статті.
Боррель визнав, що настільки швидка відмова від російських енергоносіїв створює серйозні труднощі для багатьох країн ЄС, а також для кількох секторів економіки.
"Але це та ціна, яку ми маємо заплатити за захист нашої демократії та міжнародного права, і ми вживаємо необхідних заходів, аби вирішити ці проблеми в дусі повної солідарності", - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня Боррель зробив революційну заяву про те, що ЄС потрібно відмовитися від принципу одностайності.