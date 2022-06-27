Він зазначив, що дебати з цього питання є неновими, "але контекст новий: війна проти України висвітлила необхідність того, щоб ЄС міг приймати стратегічні рішення в режимі реального часу".

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель ініціює відмову від принципу прийняття одноголосних рішень при обговоренні доленосних питань для спільноти.

Про це Боррель написав у своєму блозі.

"У міру того, як ми пожвавлюємо розширення ЄС, ми повинні докласти аналогічні зусилля для реформування ЄС і процесу прийняття рішень... Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів",- висловив думку Боррель.

"У різний час ми розплачувалися за принцип одностайності у зовнішній політиці ЄС, послаблюючи і затягуючи свої дії", - пояснив він.

Боррель навів приклад з введенням санкцій проти РФ і зазначив, що з санкційного списку незрозумілим чином зник патріарх Кирило, який є переконаним прихильником путінської війни. "Наприкінці травня ми досягли домовленості по 6-му пакету санкцій проти Росії (щодо нафти, страхування і розширення санкційного списку). Але нам потрібен був на це місяць. І я шкодую, що деякі прикінцеві положення були пом'якшені, і патріарх Кирило був виключений зі списку підсанкційних осіб, незважаючи на те, що його присутність в списку не оскаржувалося в ході обговорень на зборах", - розповів Боррель.

У зв'язку з цим він підкреслив, що в таких ситуаціях "ми повинні переглянути наш процес прийняття рішень".

За його словами, тут велике значення має, чи приймається рішення одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.

Боррель пояснив, що якщо країни заздалегідь знають, що остаточне рішення може бути прийнято кваліфікованою більшістю голосів, у них з'являється сильний стимул вести переговори і формувати консенсус. Якщо вони знають, що можуть заблокувати все, у них немає стимулу досягати здорового компромісу.

"Вони можуть сидіти на своїх позиціях, змушуючи інших змінюватися. І чим більше аутсайдери вважаються успішними у своїй тактиці, тим більше поширюється ця динаміка, і тепер вето відбуваються частіше, ніж у минулому", - підкреслив глава європейської дипломатії.

Він зазначив, що дебати з цього питання ненові, "але контекст новий: війна проти України висвітила необхідність того, щоб ЄС міг приймати стратегічні рішення в режимі реального часу". Боррель вважає, що тепер, коли розширення знову стоїть на порядку денному, ЄС більше не може ухилятися від питання про те, як буде функціонувати, наприклад, з 35 країнами-членами.

"Найкраща відповідь - прибрати мертвий вантаж", - зазначив глава європейської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступили зі спільним відеозверненням з нагоди надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, в якому оголосили про негайний початок підготовки до інтеграції нашої держави в європейські структури.

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