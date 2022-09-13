За підсумками війни проти України, розпочатої президентом РФ Володимиром Путіним, населення Росії повернеться в Радянський Союз.
Такий сценарій для Російської Федерації спрогнозував експерт Дмитро Потапенко в розмові з журналісткою Юлією Латиніною.
Потапенко заявив, що старий феодалізм буде відтворений заново.
"Фундаментально нічого не змінилося, тільки піджаки стали трохи цивільнішими, годинники кращими. А так картинка та ж сама. Ми відтворюємо цей феодалізм з разу в раз", - розповів він.
Експерт також висловився про те, що чекає російську еліту.
"Еліта буде виїжджати на тосканські виноградники, за винятком одного, головного. Ну він поки може їздити на відпочинок в умовний Краснодарський край", - додав Потапенко.
Як повідомляв УНІАН, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.