Депутати хочуть дозволити підписувати контракт для резерву армії багатодітним чоловікам.

Російські депутати придумали новий спосіб поповнення лав "гарматного м'яса" для відправки в Україну. Чоловіки, у яких від трьох дітей, можуть підписати контракт з армією.

Відповідний документ з'явився в російській електронній базі.

Зміни запропонували депутати Держдуми РФ на чолі з головою комітету з оборони Андрієм Картаполовим. Поправки мають намір внести до законів "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Пропозиції передбачають, що чоловіки, у яких на утриманні троє та більше дітей, зможуть укласти контракт про перебування в мобілізаційному резерві. Автори законопроекту вказали, що зараз дана категорія чоловіків не може бути покликана на військові збори незалежно від їх бажання. Вони навіть не можуть укласти контракт на резерв.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

Крім того, станом на 12 вересня ЗСУ знищили 52950 російських окупантів. Варто відзначити, що ще з весни час від часу з'являється в ЗМІ інформація про проблеми з мобілізацією в Росії. Влада навіть почала набирати найманців серед ув'язнених.

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