Рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією набуло чинності 12 вересня 2022 року.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", – прокоментував рішення Єрмак.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро та збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться під час оформлення візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як зявки на туристичні візи розглядатимуться в останню чергу.

Водночас країни Балтії та Польща ухвалили рішення закрити в’їзд російським туристам. Тож вже з 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.