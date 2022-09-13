Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.
"Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли", – прокоментував рішення Єрмак.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.
Згідно з цим рішенням, відбулося збільшення візового збору для громадян РФ з 35 євро до 80 євро та збільшення термінів оформлення віз. Також відтепер їм доведеться під час оформлення візи надавати більше додаткових документів, а багаторазові візи видаватимуть набагато рідше. При цьому в пріоритеті будуть гуманітарні візи, тоді як зявки на туристичні візи розглядатимуться в останню чергу.
Водночас країни Балтії та Польща ухвалили рішення закрити в’їзд російським туристам. Тож вже з 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.