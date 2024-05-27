'Божевільні та дикі ідеї': Сіярто відзначився різкими заявами про Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що серед європейського політикуму звучать "все більш божевільні та дикі ідеї" щодо України.
"У європейських політиків виходять все більш божевільні і більш дикі ідеї: відправка солдат в Україну, збиття російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська піхота, що ще далі?" - написав Сіярто у Facebook.
Скандальний очільник угорської дипломатії також іронічно додав, що йому вкрай цікаво, яку "дику ідею" європейські політики придумають на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ.
Дії Угорщини щодо війни в Україні
Як повідомляв УНІАН, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив проти резолюції Ради Європи щодо безальтернативності мирного плану України.
За його словами, Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати виключно мирний план президента Володимира Зеленського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Однак Угорщина вважає це неприпустимим.