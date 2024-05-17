Сіярто вважає позицію інших європейських країн неприйнятною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив проти резолюції Ради Європи щодо безальтернативності мирного плану України.

"Раді Європи зараз 75 років, це могло б бути чудовою платформою для укладання миру, але після виключення росіян ця можливість тут втрачена. Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом", - написав посадовець на своїй сторінці у Facebook

За його словами, сьогодні Рада хотіла ухвалити резолюцію, в якій хотіла визнати виключно мирний план президента Володимира Зеленського як формулу миру, яку треба розглянути і підтримати. Однак Угорщина вважає це неприпустимим.

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"Інші теж планували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було", - заявив Сіярто.

План Зеленського та Саміт миру

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. Там президент Володимир Зеленський виступив із промовою та презентував українську формулу досягнення миру, яка складається із 10 пунктів.

Це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Проведення Глобального Саміту миру, що організований за ініціативи України для обговорення зазначеної формули, заплановане на 15-16 червня. Росію на цей Саміт запрошено не було.

Зеленський зазначив, що за результатами Саміту має бути розроблена детальна карта щодо подальшого завершення війни, і мають бути досягнути домовленості, як змусити Росію рухатись до справедливого миру.

Варто додати, що глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров накинувся на пропозиції Зеленського "про мир" ще до того, як Україна офіційно представила їх РФ.

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