Угорщина стикається з новим тиском з метою відмовитися від протидії пропозиції Києва про вступ до Євросоюзу.

Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Європейського Союзу вже наступного місяця, за словами людей, обізнаних із цим питанням.

За лаштунками дипломати ЄС і Києва інтенсивно працюють, намагаючись переконати угорський уряд дати свою згоду на початок переговорів про вступ України, пише Politico.

П'ять дипломатів, які виступали на умовах анонімності, заявили, що мета полягає в тому, щоб почати офіційні переговори вже 25 червня.

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Відкриття переговорів зміцнить моральний дух України, яка вже понад два роки бореться з повномасштабним російським вторгненням і давно прагне приєднатися до західного блоку.

За словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб вирішити проблеми угорських меншин в Україні.

Згідно з українським резюме, після квітневих переговорів між впливовим главою офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто "сторони відзначили позитивну динаміку діалогу". Київ відповів на список з 11 пунктів, представлений Будапештом, і очікує відповіді Угорщини, за розрахунками на одного дипломата.

Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче припинити переговори щодо вступу України до ЄС до того, як у липні вона візьме на себе шестимісячне почергове головування в Раді ЄС.

"Було відчуття, що цього не слід робити до виборів [до Європейського парламенту 9 червня], тому що це може стати питанням виборів. Зараз ми шукаємо це місце в червні. Якщо ви угорці, ви б вважали за краще, щоб це [дискусії довкола членства України] було припинено до головування", - сказав дипломат ЄС.

Після того, як лідери ЄС дали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу стане початок офіційних переговорів за допомогою міжурядової конференції з Україною. Це означатиме початок переговорів про членство.

Для того щоб це сталося, країни ЄС мають домовитися про так звані переговорні рамки. 27 столиць сперечаються з приводу цього документа відтоді, як Європейська комісія надіслала їм його в березні. Поки що переговори на технічному рівні йдуть добре, сказали двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проєкт буде надіслано послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина візьме на себе почергове головування в Раді ЄС 1 липня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був найбільшою внутрішньою перешкодою на шляху триваючої підтримки України з боку ЄС протягом останніх двох років. Він кілька разів погрожував заблокувати рішення ЄС щодо фінансування Києва, а також щодо переговорів про вступ і санкції проти Росії. Перш ніж погодитися на рамки переговорів, Будапешт хоче отримати більше гарантій щодо поліпшення правового захисту меншин в Україні.

Водночас Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС, заявили дипломати. Бельгійці, які наразі мають почергове президентство, також намагаються переконати Угорщину, що це також і їхній політичний інтерес, особливо з огляду на те, що Угорщина могла б використати один із кількох методів, щоб заблокувати вступ України в майбутньому, якби захотіла.

Бельгійські чиновники вже запланували міжурядову конференцію (МПК) на 25 червня, всього за кілька днів до того, як Будапешт вступить на посаду президента 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що зробить Угорщина, поки ми не отримаємо звістку від самого Орбана", сказав один із дипломатів.

Представник Постійного представництва Угорщини при ЄС заявив, що увага Угорщини зосереджена на переговорних рамках.

"Перший крок - знайти там консенсус. До цього передчасно обговорювати дати проведення IGC".

Вступ України до ЄС - деталі

Лідери ЄС заявили президенту України Володимиру Зеленському в грудні минулого року, що хочуть, щоб Україна і Молдова приєдналися до їхнього клубу, що потенційно призведе до того, що його членами стануть 29 країн. Однак офіційна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана опозицією з боку Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Україна зробила все можливе на сьогодні для старту переговорів щодо вступу України до ЄС.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами. "Я думаю, що ми зі свого боку зробили все можливе на сьогодні. Залишилася тільки політика. Тобто інструментально й операційно ми зробили все для того, щоб у червні в ЄС відкрили Україні переговори", - зазначив президент.

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