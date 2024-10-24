За словами прем'єр-міністра Індії, БРІКС не має бути організацією, яка роз'єднує.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що організація БРІКС не має позиціонувати себе як альтернативу глобальним об'єднанням, навіть якщо члени-засновники, такі як Росія та Китай, мають намір розширити групу, аби кинути виклик глобальному порядку, який очолюють США. Про це він сказав на закритому пленарному засіданні саміту лідерів БРІКС в Казані, передає Bloomberg.

"Ми повинні бути обережними, щоб ця організація не набула іміджу такої, що намагається замінити глобальні інститути", - зазначив Моді.

Він додав, що група має працювати над реформуванням таких інститутів, як Рада Безпеки ООН та багатосторонні кредитори.

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Також прем'єр-міністр Індії заявив, що БРІКС повинна подавати "приклад світові", об'єднуючись у закликах до реформування глобальних організацій.

"Ми повинні дати світові зрозуміти, що БРІКС - це не організація, яка роз'єднує, а організація, яка працює в інтересах людства", - підкреслив політик.

Водночас Моді відреагував на бажання інших країн приєднатися до БРІКС. Він вважає, що готовий прийняти їх як "країн-партнерів", однак не як повноправних членів.

Саміт БРІКС - останні новини

Як писав УНІАН, російське МЗС опублікувало підсумкову декларацію саміту БРІКС, який проходить в Казані. У міністерстві закордонних справ України зазначили, що така декларація показала фіаско РФ у спробах перетягнути учасників групи на свою сторону щодо війни в нашій країні. Зокрема у тексті є критика західних санкцій та заклики до недопущення збройних конфліктів "у тому числі шляхом усунення їхніх корінних причин".

Також повідомлялось, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув на саміт БРІКС та мав зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами заступника речника генсека ООН, Гутерріш під час зустрічі мав підтвердити "свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН".

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