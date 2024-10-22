Російський диктатор вже почав перші перемовини з очільниками країн-учасниць саміту.

У Казані вже розпочався саміт БРІКС. Туди прибув російський диктатор Володимир Путін, а також лідери країн-учасниць, а саме прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сіріл Рамафоса, голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед.

Прем'єр-міністр Індії під час зустрічі з Путіним заявив, що його країна підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова сприяти у цьому.

"З приводу триваючого конфлікту між Росією та Україною (війни РФ проти України – ред.) ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми мають вирішуватися мирними способами і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - цитує його слова пропагандистське видання "РИА Новости".

Моді додав, що у всіх зусиллях країна надає "пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому".

Також Путін почав перемовини з президентом ПАР Рамафосою. За словами російського диктатора, Росія і ПАР на світовій арені виступають "за створення справедливого світопорядку".

Саміт БРІКС - останні новини

Як писав УНІАН, міністерство закордонних справ України розкритикувало Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша за те, що він погодився приїхати на саміт БРІКС, але відмовився від участі у "саміті миру" щодо війни в Україні. У МЗС України наголосили, що таке рішення лише шкодить репутації ООН.

Також стало відомо, що головний союзник Путіна, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку до Казані через нещасний випадок. Лідер країни впав у ванні та вдарився головою у ввечері 19 жовтня.

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