Країни БРІКС так і не стали на бік Росії у її агресії проти України.

Підсумкова декларація саміту БРІКС, що проходить в Казані, засвідчила фіаско Росії у спробах перетягнути учасників групи на свій бік у питаннях війни в Україні. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Про що підсумкова декларація саміту БРІКС

У тексті декларації, який оприлюднив російський МЗС, міститься критика західних санкцій та заклики до недопущення збройних конфліктів "у тому числі шляхом усунення їхніх корінних причин". При цьому в декларації мовиться про необхідність "повного дотримання норм міжнародного гуманітарного права у конфліктних ситуаціях".

Кілька пунктів декларації присвячені різнобічній критиці на адресу Ізраїля щодо його військових операцій в секторі Газа та в Лівані, але без згадки про безпосередні причини цих операцій.

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Окремим пунктом учасники саміту заявили про необхідність "безумовної поваги суверенітету та територіальної цілісності Сирії" та засудили "незаконну іноземну військову присутність" в цій країні, ймовірно, натякаючи на США.

Пункт 36 підсумкової декларації присвячено Україні. Саме на ньому МЗС України акцентує увагу. На відміну від Сирії, поважати суверенітет і територіальну цілісність нашої країни БРІКС не пропонує, як і не засуджує присутність російських військ в Україні. Однак і прямої підтримки російській агресії учасники саміту теж не висловили.

"Ми нагадуємо про національні позиції щодо ситуації в Україні та навколо неї, позначені на відповідних форумах, включаючи РБ ООН та ГА ООН. Ми підкреслюємо, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей та принципів Статуту ООН у всій їхній повноті та взаємопов'язаності. Ми із задоволенням відзначаємо відповідні пропозиції щодо посередництва та добрих послуг, покликані забезпечити мирне врегулювання конфлікту за допомогою діалогу та дипломатії", – йдеться у п. 36 підсумкової декларації.

Реакція Києва

Міністерство закордонних справ України вважає такий текст свідченням того, що Росія не змогла насадити учасникам саміту "свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку", зокрема у контексті агресії проти України.

"Спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію т.зв. "Глобального Півдня" щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско. Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України", – заявили в українському МЗС.

Саміт БРІКС в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, цими днями в російській Казані проходить черговий саміт БРІКС, в якому беруть участь також представники країн-кандидатів на вступ в організацію. Показово що на саміт приїхав і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який влітку відмовився їхати на український Саміт миру в Швейцарії.

Цікаво, що президент Бразилії Лула да Сілва на саміт не в Казані не приїхав. Повідомляється, що він буцімто травмував голову, і лікарі заборонили йому далекі подорожі.

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