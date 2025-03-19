Це відбувається на тлі потенційного повного припинення вогню між Україною і Росією.

Велика Британія і Європейський союз ведуть переговори про нарощування поставок озброєнь Україні перед потенційним повним припиненням вогню, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він зробив це до того, як кремлівський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп домовилися телефоном.

В інтерв'ю Bloomberg він додав, що обговорював це питання з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас. За його словами, цю тему також порушували на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Канаді минулого тижня.

"Наша мета - поставити Україну в максимально сильне становище як у військовому, так і в економічному плані", - заявив він. Леммі нагадав про існуюче бажання домогтися якнайшвидшого миру в Україні, однак цього необхідно домогтися через силу, щоб Україна була в максимально вигідній позиції.

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Незадовго до публікації офіційних звітів про розмову Путіна і Трампа, Леммі закликав Росію погодитися на "беззастережне припинення вогню" і попередив, що не можна дозволити лідеру Кремля скористатися перепочинком для переозброєння російської армії перед укладенням довгострокової мирної угоди.

Велика Британія та її європейські союзники побоюються, що Росія може відхилити мирну угоду і використати період перемир'я для переозброєння і нових атак на Україну.

"Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, протягом якого Путін зможе переозброїтися і знову почати війну. Жодних "якщо", "але" та умов: Путін може просто оголосити беззастережне припинення вогню", - сказав Леммі.

Інші заяви в контексті розмови Путіна і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський відреагував на вимогу Путіна щодо припинення військової допомоги та розвідданих для України. Президент України вважає, що Росія прагнутиме, щоб партнери не допомагали Україні, бо це послаблюватиме українські позиції.

Крім того, США пообіцяли Європі місце за столом мирних переговорів щодо України. Це повідомлення допоможе заспокоїти країни-союзників, які занепокоєні тим, що США можуть спробувати укласти угоду без участі європейських лідерів, що могло би послабити безпеку України або Європи.

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