США пообіцяли Європі місце за столом мирних переговорів щодо України, - Bloomberg

Наразі президент Дональд Трамп значною мірою виключив Європу з своїх переговорів з Україною та Росією.

США повідомили європейським партнерам, що основним пріоритетом є досягнення припинення бойових дій, а також обговорення питань, пов’язаних з можливими домовленостями щодо безпеки для України після цього. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Це повідомлення допоможе заспокоїти країни-союзників, які стурбовані тим, що США можуть спробувати укласти угоду без участі європейських лідерів, що могло б послабити безпеку України чи Європи. Наразі президент Дональд Трамп значною мірою виключив Європу з своїх переговорів з Україною та Росією.

Ці побоювання посилилися у вівторок, коли Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У своїй заяві Путін відхилив пропозицію Трампа щодо 30-денного припинення вогню в Україні, погодившись лише на обмеження атак на енергетичну інфраструктуру країни, вимагаючи від США та інших країн припинити постачання зброї та розвідданих.

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"Цей процес зараз у повній силі та ефекті, і ми, сподіваємось, виконаємо цю роботу заради людства", - написав Трамп у дописі на Truth Social.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році союзники України запровадили серію санкцій проти Росії. Представники США неодноразово заявляли своїм союзникам, що санкції залишатимуться в силі до досягнення угоди, і вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, зокрема в енергетичному секторі.

Речники Ради національної безпеки США та Державного департаменту не відповіли на запити про коментарі. Держсекретар Марко Рубіо натякнув на це питання у своєму виступі перед журналістами на саміті Великої сімки минулого тижня.

"Європейський Союз запровадив значні санкції проти Російської Федерації та осіб усередині Росії", — сказав він. "Отже, з ними потрібно буде проконсультуватися, і вони повинні бути залучені в цей процес і так далі. Тож давайте не будемо визначати наперед або починати все наперед".

Після зустрічі з Трампом минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив Bloomberg, що відносини з Росією врешті-решт повинні бути нормалізовані після припинення бойових дій в Україні, наголосивши на необхідності продовжувати тиск на Москву, щоб забезпечити прогрес у переговорах про припинення вогню.

Однак міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив в інтерв’ю в понеділок, що зараз було б "шкідливо навіть розглядати" відновлення відносин з Росією. За його словами, Росії потрібно зробити довгий список поступок, перш ніж це станеться, включаючи припинення війни, повернення окупованої української території та виплату репарацій Україні.

ЄС і США - криза відносин

Дональд Трамп фактично усунув Європу від переговорів щодо миру в Україні, виключивши європейських лідерів із розмов між США та Росією. Під час телефонної розмови з Володимиром Путіним він обговорював припинення бойових дій, не консультувавшись з європейськими союзниками. Це викликало побоювання серед європейських країн, що США можуть укласти угоду з Росією без участі Європи, що може послабити безпеку України та Європи.

Крім того, Трамп пригрозив Європі запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.

Ба більше, на тлі зближення Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним і погрозами з його боку вивести США з НАТО європейські країни підтримали значне збільшення видатків на оборону і зміцнення технологічної та промислової бази.

За даними Financial Times, тепер країнам ЄС доведеться затягнути паски збільшити витрати на оборону за рахунок скорочення витрат на систему соціального забезпечення.

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