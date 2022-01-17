Західні країни побоюються, що Росія готує привід для нового нападу на Україну.

В Британії заявили, що будуть поставляти Україні протитанкове озброєння, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення під час протистояння з Росією, яка зосередила війська біля українського кордону.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Уоллес, передає Reuters.

Так, західні країни побоюються, що Росія готує привід для нового нападу на Україну.

Читайте такожРосія перекидає "Іскандери" в західному напрямку-розслідувачі"Ми прийняли рішення поставляти в Україну легкі протитанкові оборонні системи озброєння", - заявив Уоллес в парламенті, додавши, що з першими поставленими системами відправиться і невелика кількість британського персоналу, які проведуть навчання протягом короткого проміжку часу.

Він не уточнив ані кількість, ні тип зброї, що відправляється, але зазначив, що системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії.

"Вони призначені для самооборони", - підкреслив міністр.

Міністр оборони України своєю чергою привітав заяву Уоллеса.

"Україна високо цінує рішення Великобританії надати новий пакет безпеки з легкими, протитанковими, оборонними системами озброєння!",- написав Олексій Резніков.

ЗМІ також повідомляють, що британські транспортні літаки з наданим обладнанням вже вирушили в Україну, облітаючи повітряний простір Німеччини.

"Засновник видання Conflict News опублікував твіт, який дуже показовий в контексті загроз Росії Україні. Британські транспортники зі зброєю для ЗСУ облітають повітряний простір Німеччини, яка боїться навіть такої форми допомоги", - зазначив журналіст Юрій Романенко.

Нагадаємо, Британія працює з партнерами над серйозними санкціями проти фінсектора РФ. Їх можуть запровадити у разі посилення агресії проти України.

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