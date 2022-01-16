У Лондоні закликали Кремль припинити агресію щодо Києва.

Влада Російської Федерації веде кампанію з дезінформації. Інформаційна агресія спрямована на Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас у Twitter.

За її словами, Москва намагається таким чином виправдати вторгнення в Україну.

"Росія веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в суверенну сусідню Україну", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломат закликала Кремль припинити агресію щодо Києва.

"Росія повинна припинити свою агресію, деескалацію і почати конструктивні переговори", - підкреслила трас.

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

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