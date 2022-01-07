Обмежувальні заходи можуть запровадити в разі посилення російської агресії проти України.

Велика Британія попередила Москву, що працює із західними партнерами над серйозними санкціями проти фінансового сектору Росії в разі посилення агресії проти України.

Про це заявила державний секретар із закордонних справ та справ співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, повідомляє "Голос Америки".

"Ми не примиримося з кампанією з дестабілізації сусідніх демократичних країн, яку провадить Росія. Вона неправдиво позиціонує Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію", - сказала Трасс.

Вона наголосила, що агресором виступає Росія, нагадавши, що НАТО завжди був оборонним альянсом.

Трасс заявила, що вторгнення російських сил в Україну спричинить "масштабні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії".

"Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи високоефективні заходи проти російського фінансового сектора та приватних осіб", - сказала Трасс.

Нагадаємо, 4 січня глави МЗС України Дмитро Кулеба та Великобританії Елізабет Трасс під час телефонної розмови скоординували позиції перед переговорами з РФ у різних форматах наступного тижня з питань безпеки у Європі.

Читайте такожУ Кремлі вважають "питанням життя і смерті" присутність НАТО в УкраїніТрас запевнила у непохитній підтримці України у протидії російській збройній агресії та відзначила прихильність до принципу "ніяких рішень про Україну без України".

Вона також поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО та консультацій з ЄС щодо нових жорстких санкцій для стримування Росії від подальшої агресії.

У Євросоюзі та США неодноразово заявляли про підготовку серйозних санкцій проти РФ у разі посилення агресії проти України.

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