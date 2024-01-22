Пом'якшено рекомендації для подорожей до чотирьох західних областей.

Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило офіційні рекомендації для подорожей до України, дещо пом’якшивши їх. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Раніше МЗС Британії взагалі не рекомендувало своїм громадянам відвідувати Україну за будь-яких обставин.

Водночас у оновленій інфоормації від 22 січня відомство пом’якшило цю заборону для чотирьох західних областей - Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької. Вони перейшли у категорію "радимо утриматися від усіх поїздок, окрім життєво необхідних".

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Водночас МЗС Британії рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до решти регіонів України.

"Існує постійний ризик заподіяння шкоди громадянам Великої Британії внаслідок російських атак по всій території України, в тому числі від ракет і безпілотників, які вражають ненавмисні цілі, або від падаючих уламків. Хоча такі випадки частіше трапляються там, де МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких поїздок, вони також можуть статися в західних регіонах, де МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких поїздок, окрім життєво необхідних", - зауважують у відомстві.

Україна та Британія - останні новини

Під час нещодавнього візиту прем'єра Британії Ріші Сунака у Київ Україна та Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угода, зокрема, передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

Також Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024/25 роках і щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів витратять на масштабну програму швидкої закупівлі та виробництва тисяч військових безпілотників для України.

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