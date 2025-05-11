Британські експерти працюють на місцях для того, щоб "підтримати відновлення авіасполучення з Україною" після припинення вогню.

Велика Британія працює над зміцненням економіки України – в тому числі з метою відновлення польотів.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції в Києві. За його словами, британські експерти працюють на місцях для того, щоб "підтримати відновлення авіасполучення з Україною, як тільки буде досягнуто припинення вогню".

"Це займе певний час, але це стане величезним моментом у відновленні української економіки, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднати сім'ї, розлучені війною", – додав він.

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Відновлення авіасполучення в Україні

Ryanair вже розробила п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні. Проте в аеропортах, до яких компанія звернулася з пропозицією, її проігнорували. Зазначається, що план було подано в аеропорти "Бориспіль" і "Львів".

У березні гендиректорка аеропорту "Львів" Тетяна Романовська казала, що за оптимістичним сценарієм, його відкриють вже найближчими місяцями. За її словами, звідти готові літати низка авіакомпаній, зокрема Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa.

"Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", – розповідала вона.

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