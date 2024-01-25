Британці відчувають небезпеку через можливе вторгнення Росії на власну територію, дізналися журналісти.

Велика Британія працює з американськими республіканцями, переконуючи їх стати на бік України.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон разом з колегами зробили своїм пріоритетом звернення до республіканців, вони намагаються переконати їх змінити свою позицію стосовно України, йдеться у колонці, опублікованій на сайті газети The New York Times.

На відміну від США, де Україна нібито "відійшла на другий план" на тлі політичних суперечок, у Великій Британії позиція залишається одностайною вже протягом майже двох років війни. Близько 68% жителів Британії активно виступають за допомогу Україні. Ще 53% впевнені, що допомога має надходити в Київ "стільки, скільки потрібно". Видання пояснює таку позицію тим, що британці відчувають небезпеку через можливе вторгнення РФ на власну територію.

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Втім, як зазначає NYT, Британія таким чином не лише захищає власних громадян, а й намагається посилити свої позиції на міжнародній арені. Без необхідності виділяти власні війська Великобританія може стати одним зі світових лідерів за "відносно скромні витрати".

Важливі новини - Україна у центрі уваги сьогодні

Днями екс-прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президентство Дональда Трампа "може бути саме тим, що потрібно світу". Він також заявив, що "просто не може повірити", що Трамп кине українців.

Таку заяву Джонсон зробив на тлі передвиборчої обіцянки Трампа "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Політик упевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

Варто зазначити, що наразі питання щодо надання Україні додаткової допомоги "застопорилося" у США через розбіжності між республіканцями та демократами. Президент США Джо Байден у середині січня провів зустріч з керівництвом Конгресу й закликав швидко надати додаткове фінансування на підтримку української держави.

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