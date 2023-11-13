Міністр висловив надію, що його багаторічний досвід в політиці допоможе чинному уряду Ріші Сунака подолати цю кризу.

Сьогодні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон очолив Міністерство закордонних справ уряду чинного британського прем'єра Ріші Сунака. У своїй промові на честь призначення він дав амбітну обіцянку спробувати впоратися із війною в Україні.

Він заявив, що це складний міжнародний виклик для Британії - складова загальної світової кризи, яку має подолати країна. Його слова цитує Telegaph.

"Ми стоїмо перед складними міжнародними викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наші партнерські відносини і гарантувати, що наш голос буде почутий", - заявив Кемерон.

Він висловив надію, що його багаторічний досвід в політиці дозволить впоратися зі згаданими викликами.

"Хоча я не був "на передовій" політики протягом останніх семи років, я сподіваюся, що мій досвід - як лідера консерваторів протягом одинадцяти років і прем'єр-міністра протягом шести років - допоможе мені допомогти прем'єр-міністру (Ріші Сунаку - УНІАН) впоратися з цими життєво важливими викликами", - вказав глава МЗС Британії.

Він заявив, що в ролі міністра зобов'язаний працювати над забезпеченням стабільності і безпеки у світі. Це відповідає національним інтересам Британії, підкреслив Кемерон. "Британія - справді міжнародна країна. Наші люди живуть по всьому світу, а наші компанії ведуть торгівлю в кожному куточку земної кулі... Міжнародна безпека є життєво важливою для нашої внутрішньої безпеки", - йдеться в його заяві.

Кемерон згадав, що раніше міг не погоджуватися з окремими рішеннями британського уряду. Однак зараз він став частиною команди "найсильнішого" уряду, який ставить безпеку та процвітання Британії на перше місце.

За словами Кемерона, МЗС Британії та його дипломати - один з найцінніших активів світу у питанні підтримки безпеки. Джеймс Клеверлі, як попередній міністр, створив блискучу команду працьовитих та відданих інтересам Британії професіоналів. "Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним в його новій життєво важливій ролі", - резюмував Девід Кемерон.

Кемерон замінив на посаді глави МЗС Джеймса Клеверлі

Сьогодні глава уряду Британії Ріші Сунак повідомив про кадрові ротації у головних міністерствах країни: глава МЗС Джеймс Клеверлі обійняв посаду державного секретаря внутрішніх справ (міністра внутрішніх справ), натомість колишній лідер Консервативної партії Девід Кемерон замінив Клеверлі на колишній посаді.

Відомо, що з травня 2010 року по липень 2016 року Кемерон очолював уряд Британії.

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