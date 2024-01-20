Борис Джонсон уточнив, що це можливо за умови, що Трамп підтримає Україну.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президентство Дональда Трампа "може бути саме тим, що потрібно світу".

Основний акцент його колонки на сторінках видання Daily Mail присвячений війні в Україні.

"Мої думки, звичайно, в першу чергу звернені до України. Вони можуть, повинні і будуть перемагати. Це вимагатиме терпіння та рішучості від їхніх друзів на Заході - і тому, так, мене турбують нісенітниці про поразку, які я читаю, і мене турбує думка про те, що деякі члени Республіканської партії, схоже, хочуть приректи суверенну та демократичну європейську країну на темряву та тиранію. Для початку запитайте себе: хто з американських президентів першим став на захист України після вторгнення Путіна в 2014 році? Це був великий ліберал-інтернаціоналіст Барак Обама? Ні, Сер. Він не зробив нічого, щоб витіснити Путіна з України - ні з Криму, ні з Донбасу. Не зробили цього ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, тодішній уряд Великобританії, який вирішив - загадковим чином - умити руки і довірити долю українців морально збанкрутілому "Нормандському формату", - написав політик.

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Саме Трамп, зазначає Джонсон, передав українцям ПТРК Javelin, що було так цінно для українців у битві за Київ; і принаймні частково завдяки цьому сміливому рішенню Трампа українці "змогли приголомшити весь світ і змусити путінські війська втекти з української столиці".

Джонсон пише, що "просто не може повірити", що Трамп кине українців. Навпаки, припускає політик, він напевно зрозуміє, що з Путіним не домовитися, і подвоїть зусилля, давши Україні все необхідне для перемоги.

За його словами, якби Трамп був президентом протягом останніх 4-х років, Путін би не наважився напасти.

"Саме Трамп раптово приголомшив світ на початку 2020 року, жорстоко ліквідувавши Касема Сулеймані, главу КВІР. До кінця президентства Трампа ми не чули багато від Ірану, чи не так? Або візьмемо Сирію, де Башар Асад отруїв свій власний народ у 2013 році незаконною хімічною зброєю. Що зробила Америка за Барака Обами? Нічого. Трамп завдав йому такого потужного удару і знищив стільки його літаків, що Асад більше ніколи не застосовував хімічну зброю. Тому всім моїм високорозумним друзям, які виступають проти Трампа, я кажу: заспокойтеся, друзі. Чим більше ви будете пінитися і хвилюватися, тим рішучіше будуть його прихильники - і перемога Трампа продовжить переростати з можливості в ймовірність, а потім у впевненість. Нам усім потрібно подорослішати і змиритися з такою перспективою. Якщо він вчинить правильно і підтримає українців - а я вірю, що він це зробить, - президентство Трампа може стати великою перемогою для всього світу", - додав він.

Заяви Трампа про війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп в черговий раз пообіцяв "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні. Скандальний політик упевнений, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він "добре знає".

Про це Трамп заявив під час виступу після перемоги на республіканських праймеріз в Айові. За його словами, перевагою є те, що він "дуже добре ладнає" з Путіним.

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