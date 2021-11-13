Британські військові будуть допомагати укріплювати паркан з Білоруссю.

Велика Британія відправила інженерний підрозділ для зміцнення польсько-білоруського кордону. Таким чином, Лондон демонструє свою підтримку Варшаві.

Про це інформує оборонне відомство Британії у Twitter.

"Невелика група військовослужбовців Збройних сил Британії була розгорнула після погодження з польським урядом, щоби вивчити, як ми можемо надавати інженерну підтримку для вирішення поточної ситуації на кордоні з Білоруссю", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, уже розпочалися розвідувальні дії на місці перебування британських інженерних військ.

Читайте такожІрак закрив консульства Білорусі та заборонив прямі авіарейси до Мінська"Наші солдати будуть співпрацювати щодо зміцнення паркану на польсько-білоруському кордоні", – написав міністр у Twitter.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Яна Ставська