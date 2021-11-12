Десантників відправили в область Білорусі, у якій перебувають біженці.

Росія направила в Білорусь підрозділ десантників, пояснюючи це навчаннями.

Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

"12 листопада у рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно-десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Білорусі", – повідомило оборонне відомство.

Підрозділ візьме участь у спільному тактичному навчанні з підрозділами білоруських збройних сил.

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Російські військові повернуться додому після відпрацювання зі збройними силами Білорусі навчально-бойових завдань.

У Міноборони РФ уточнили, що 11 листопада відправили в Білорусь два стратегічних ракетоносці-бомбардувальники Ту-160.

Саме у Гродненській області наразі спостерігається нова хвиля біженців зі Сходу, які бажають потрапити до ЄС.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Яна Ставська