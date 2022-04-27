Міністр закордонних справ Британії Елізабет Трасс закликала союзників країни передати Україні бойові літаки.
Про це йдеться у прес-релізі міністерства, цитує CNN.
У програмній промові, з якою Трасс, як очікується, виступить в четвер у Лондоні, глава МЗС закликатиме подвоїти зусилля на підтримку ЗСУ.
За її словами, перемога Путіна призведе до страждань і жахливих наслідків як у Європі, так й на всій земній кулі.
"Тому ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи й подвоїти нашу підтримку України… Важке озброєння, танки, літаки – нарощуємо виробництво. Ми повинні це все зробити", - йдеться у тексті прес-релізу.
Архітектура глобальної безпеки, "яка була розроблена, щоби гарантувати мир й процвітання, підвела Україну", тому потрібен "новий підхід", вважає Трасс.
Напередодні, 26 квітня, глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував перехід України у "принципово нову фазу" - переведення Збройних сил на зброю і стандарти НАТО.
Того ж дня Німеччина нарешті схвалила передачу Україні важкого озброєння. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час саміту на американській авіабазі "Рамштайн" заявила, що Берлін надасть Україні 30 зенітних танків Gepard.