Йдеться про фізичних осіб та компанії з Ірану, Білорусі, Туреччини, Дубая, Словаччини та Швейцарії.

Уряд Британії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, а також проти ряду фізичних осіб й компаній Білорусі, Ірану та інших суб'єктів, які допомагають режиму.

Їх підозрюють у співпраці з Москвою у питанні постачання західної зброї для війни в Україні. Згідно із заявою глави МЗС Британії Джеймса Клеверлі, обмеження торкнулися 25 фізичних осіб і компаній.

Так, у "чорному списку" - іранська компанія Paravar Pars, а також особи, які беруть участь у дослідженнях і розробці дронів для Корпусу вартових ісламської революції. Також Британія ввела санкції проти білоруського підприємства "Гомельський радіозавод" і ряду оборонних організацій, пов'язаних з виробництвом і поставками техніки, які допомагали РФ вести війну проти України.

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Крім цього, в список потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International у зв'язку з незаконним експортом мікроелектроніки на територію РФ. За допомогу РФ покарали і дубайську компанію Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC - вона сприяла постачанню дронів і компонентів для зброї.

Також Британія ввела індивідуальні санкції проти ряду осіб. Під приціл потрапили:

громадянин Словаччини Ашот Мкртічев (проти нього ввели санкції за пособництво в спробі укладення "збройової" угоди між РФ і КНДР);

громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмуцкі (за його діяльність в ролі глави московського офісу DuLac Capital Ltd.).

Також санкції торкнулися 3 компаній РФ зі сфери електроніки. Їх також викрили в закупівлі мікроелектроніки з країн Заходу для експорту у РФ.

Як зазначив Клеверлі, Британія продовжить зусилля по боротьбі з іранськими і білоруськими фізичними та юридичними особами, які підтримують РФ зброєю. Також він згадав про дестабілізуючу роль Ірану в питанні забезпечення глобальної безпеки світу. Зокрема, відзначається роль Тегерана в експорті БПЛА для атак армії РФ по Україні.

"Велика Британія сприятиме міжнародному тиску щодо забезпечення ефективності санкцій, розслідування дій, які допомагають їх обходити, та вжиття відповідних заходів", - сказав міністр.

Як уточнює CNN, у новому списку санкцій 6 обмежень направили проти Білорусі, а 19 - націлені на осіб, пов'язаних з РФ. Йдеться також про компанії, що базуються в Словаччині та Швейцарії.

США покарають Китай за допомогу Росії

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Адміністрація лідера США Джо Байдена планує покарати Китай за допомогу Росії. Йдеться про обмеження критично важливих інвестицій у розвиток технологій КНР.

Зокрема, Байден вже в середині серпня може підписати відповідний указ. Відзначається, що санкції будуть зосереджені на квантовій сфері, виготовленні напівпровідників і штучному інтелекті. Частину транзакцій США планують перекрити.

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