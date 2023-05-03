Це вже 11 пакет санкцій проти агресора.

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти Російської Федерації представлять країнам-членам вже наступного тижня.

Як пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter, сам пакет санкцій можуть прийняти до кінця цього місяця.

"11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав він.

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Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, Євросоюз та партнери Києва ввели проти агресора десять пакетів санкцій.

Наразі ЄС розробляє новий пакет санкцій. У ньому країни-члени збираються заборонити транзит багатьох товарів через Росію. Заборона на транзит буде поширюватися на численні технології та інші товари, серед яких декілька типів транспортних засобів.

Єврокомісія зі свого боку готує правовий механізм, який дозволить обмежувати експорт певних товарів до країн, які підозрюються у реекспорті до Росії підсанкційної продукції.

За даними Bloomberg, США та країни Євросоюзу також готують окремі пакети нових санкцій проти Росії, які будуть спрямовані на обмеження транзиту товарів через територію країни-агресора.

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