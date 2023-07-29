Байден підпише наказ, який обмежує інвестиції США в технології в Китаї, до середини серпня.

Президент США Джо Байден планує до середини серпня підписати указ про обмеження критичних інвестицій США в технології в Китаї.

Як повідомляє Bloomberg посилаючись на джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, обмеження будуть зосереджені на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях. Це не вплине на існуючі інвестиції та заборонить лише певні операції. Інші угоди мають бути розкриті уряду.

Обмеження набудуть чинності лише наступного року, а їх обсяг буде визначений у процесі нормотворення, включаючи період коментарів, щоб зацікавлені сторони могли оцінити остаточну версію.

Відео дня

Війна в Україні та позиція Китаю

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай підтримує агресора. Китай постачає окупантам БПЛА, кераміку для бронежилетів та тепловізори.

Пекін за 17 місяців війни постачав до РФ бронежилети, тепловізійні оптичні приціли і дрони. Разом з тим, імпорт України різко скоротився.

Тільки в 2023 році Росія імпортувала китайських БПЛА на понад 100 мільйонів доларів - в 30 разів більше, ніж Україна. На 69% збільшився російський імпорт китайської кераміки - компонента, використовуваного в бронежилетах, в той час як експорт в Україну скоротився на 61%.

21 червня 2023 року радник президента Франції із зовнішньої політики Еммануель Бонн заявив про те, що Китай поставляє в Росію техніку та спорядження подвійного призначення для використання у війні проти України.

27 липня 2023 року розвідка США заявила про те, що китайська допомога Росії відіграє все більш значущу роль у війні. Китайці вже не обмежуються поставками розвідувальних дронів, а допомагають агресору запчастинами до винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: