Британські військові визнали, що ресурсів їхнім збройним силам не вистачає.

Велика Британія не змогла воювати проти Росії більше двох місяців, якби між країни стався прямий конфлікт.

Як пише The Telegraph, це визнав заступник начальника штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован. За його словами, британським збройним силам доведеться керувати "операційним ризиком", пов’язаним з відсутністю ресурсів.

Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шаппс просив про виділення більшого фінансування на оборону в останньому бюджеті. Втім, до його пропозицій не дослухалися.

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Виступаючи перед членами парламенту в комітеті з питань оборони Палати громад, старший офіцер Королівської морської піхоти Магован сказав: "Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... не відповідає, у всіх сферах загрози, з якими ми стикаємося. Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, рекордну суму, на інтегровану протиракетну оборону".

Марк Франсуа, колишній міністр оборони країни, сказав Маговану, що Велика Британія "не могла б битися з Путіним більше ніж пару місяців, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання для цього".

"Це правда, чи не так?", – спитав Франсуа. Магован визнав, що це правда.

Шаппс додав, що будь-який такий конфлікт буде вестися разом із союзниками по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію, а не Великою Британією окремо.

"Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни виключно з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО - існує стаття 5", - сказав Шаппс.

Ця дискусія сталася після того, як оборонний комітет Палати громад виявив, що Збройні сили Великої Британії не готові до війни з Росією. Було встановлено, що уряд "ніколи не досягне готовності до бойових дій або стратегічної готовності" без термінових реформ, спрямованих на подолання кризи найму у військо, а також потребуватиме значного збільшення запасів зброї та боєприпасів.

У різкій доповіді депутати заявили, що Збройним силам потрібно більше фінансування, щоб "брати участь в операціях, одночасно розвиваючи бойову готовність".

Колишні керівники оборонних відомств повідомили комітету, що ресурси Збройних сил були "вичерпані" з 2010 року і "в конфлікті рівних... вичерпали б свої можливості після перших кількох місяців бойових дій".

Магован наполягав, що Велика Британія""готова до війни", хоча він визнав, що вона не готова до тривалого конфлікту проти Росії. Шаппс також сказав депутатам, що уроки війни в Україні показали важливість бойових дійбезпілотників через те, що вони "смертоносні", але недорогі.

"Це, ймовірно, перша справжня війна безпілотників, і я не думаю, що ми коли-небудь знову побачимо війну, яка б не включала безпілотників", - сказав він.

Минулого місяця Велика Британія оголосила, що спільно з Латвією очолить нову коаліцію для доставки тисяч безпілотників-камікадзе в Україну на тлі зростаючої нестачі боєприпасів на лінії фронту.

У рамках проекту західні виробники будуть залучені до виробництва ударних FPV-безпілотників

"Безпілотники спростовують звичайні факти війни. Зазвичай кожне покоління стає все дорожчим, щоб мати смертельний ефект, але насправді дрони, які іноді коштують кілька тисяч доларів, можуть бути надзвичайно смертельними", - сказав Шаппс.

Однак він попередив, що "базові військові засоби та боєприпаси" залишаються важливими в будь-якому майбутньому конфлікті.

Британія допомагає Україні - останні новини

Як повідомляв УНАН, Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона.

Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 млн доларів) на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України.

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