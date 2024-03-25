Цілком імовірно, що Росії вдасться достатньо укомплектувати особовим складом нові армії, але проблема із забезпечення ресурсами нікуди не зникне.

Британська розвідка здійснила оцінку наміру Російської Федерації створити ще 2 загальновійськові армії цього року. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, розвідка звернула увагу, що 20 березня 2024 року російський міністр оборони Сергій Шойгу оголосив, що Росія створить дві нові армії у цьому році. За повідомленнями, вони будуть сформовані з 14 дивізій і 16 бригад.

"Точний тип, місце і склад цих підрозділів не зазначались, хоча, найбільш імовірно, що буде поєднання механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних засобів", - відзначає розвідка.

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При цьому, цілком можливо, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та запланованим підвищенням бригад до рівня дивізій.

"З урахуванням успішних зусиль Росії з вербування, імовірно, що підрозділи можуть бути достатньо укомплектованими. Однак, враховуючи обмежену підготовку в Росії, широке використання застарілого обладнання і інфраструктурні проблеми, імовірно, що ці підрозділи зіштовхнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - повідомляє розвідка.

Плани РФ щодо формування нових армій

Росія планує сформувати ще дві загальновійськові армії та 14 дивізій до кінця поточного року. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія має намір продовжити "вдосконалення бойового і чисельного складу" армії.

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