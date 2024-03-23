20 млн фунтів буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона, йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

У відомстві наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.

"Новий пакет військової підтримки у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, який адмініструється Великою Британією, надасть нові сучасні безпілотники для підтримки Збройних сил України. Він також включатиме 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 млн доларів) на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України", – сказано у повідомленні.

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Військова допомога Україні - деталі

Литва передала Україні системи боротьби з безпілотниками.

"Коаліція дронів — це не лише про безпілотники для Сил оборони, а й про протидію ворожим засобам. Литовські партнери завжди на зв’язку та в контексті подій. Дякую Литві за допомогу у закритті актуальних потреб наших підрозділів", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У відомстві нагадали, що Литва розробила план довгострокової підтримки України на 2024-2026 роки і запланувала 200 мільйонів євро на військову підтримку України.

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