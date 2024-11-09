За словами експерта, "дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів".

В найближчі два місяці в засобах масової інформації варто очікувати безліч "інсайдів" про різні "мирні плани" з посиланням на джерела в "оточеннях" Дональда Трампа, торги та інші речі. Про це попереджає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, у деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка "веде свою гру", при цьому окремі медіа "гнатимуться за хайпом".

Як сказав експерт, "дуже важливо буде відокремити роботу журналістів від впливу російських пропагандистів в цих історіях, які завжди маніпулюють такими інфоприводами":

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"В будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій - багато".

"Мирний план" Трампа: що відомо

Нещодавно журналісти видання WSJ дізналися деталі "мирного плану" Трампа для України. За даними ЗМІ, план може включати вимогу до Києва відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

За словами джерел ЗМІ, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

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