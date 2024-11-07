Трамп поки що не затвердив конкретного плану і ухвалюватиме рішення особисто в останній момент.

"Мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію обізнаних джерел.

Як пише видання, за словами джерел, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп, сказали вони.

Так, одна із запропонованих Трампу ідей, про яку детально розповіли три людини, близькі до новообраного президента, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу.

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Також, згідно з цим планом, лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону. При цьому поки що незрозуміло, хто контролюватиме цю територію, але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе американські війська.

"Ми можемо провести навчання і надати іншу підтримку, але дуло пістолета буде європейським. Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай цим займуться поляки, німці, британці та французи", - сказав один із членів команди Трампа.

При цьому раніше цього року Кіт Келлогг і Фред Флейц, які працювали в першому Білому домі Трампа, представили Трампу план дій, що передбачає відмову від постачань зброї в Україну доти, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна може спробувати повернути втрачені території, але робити це доведеться шляхом дипломатичних переговорів.

Якої з цих стратегій дотримуватиметься Трамп, поки неясно. Але будь-яка спроба почати мирні переговори між Україною і Росією, не кажучи вже про укладення угоди, зіткнеться з багатьма перешкодами, зазначає WSJ.

По-перше, Україна і Росія, як і раніше, переслідують абсолютно різні військові цілі і не прагнуть їх змінити. Кремль не виявляє особливого бажання вести переговори і демонструє готовність до ескалації конфлікту.

Крім того, буде жорсткий опір з боку деяких союзників по НАТО, які розглядають агресію Росії проти України як безпосередню загрозу для своїх країн.

При цьому Володимира Зеленського, чия країна сильно залежить від США в плані військової та фінансової допомоги, може бути легше змусити піти на переговори, зазначає WSJ, але йому доведеться зіткнутися з опором громадськості, яка розглядатиме поступку території як капітуляцію перед Москвою.

Трамп переміг на виборах у США

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп. Низка іноземних лідерів, зокрема президент України, уже привітали його з перемогою.

Зеленський підкреслив, що провів чудову телефонну розмову з Трампом, під час якої лідери домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю.

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