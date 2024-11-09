Акція "Шолом вітчизни" відбулася в семи школах Воронезької області. Згодом з'ясувалося, що це був жарт пранкера.

У Росії вчителі кількох шкіл за наказом пранкера виготовили і вдягнули шапочки з фольги для "захисту від впливу супутників НАТО". Про це повідомляє The Moscow Times.

Автором розіграшу є білоруський пранкер Владислав Бохан, який надіслав у низку російських шкіл "накази" нібито від путінської партії "Единая Россия". Зокрема, він зажадав провести акцію "Шолом Вітчизни", у рамках якої вчителям пропонували виготовити і надіти шапочки з фольги - для "захисту від впливу супутників НАТО".

"За нашою легендою, злісні натовці збираються опромінювати російський народ. Наші вчителі повинні навчитися протистояти цьому впливу за допомогою простих засобів захисту, таких як шапочка з фольги", - пояснив пізніше автор розіграшу.

Щонайменше в семи школах Воронезької області вчителі послухалися наказу від фейкового начальства. Їхні відеозвіти було опубліковано в Мережі.

Український блогер, колишній учасник переговорів Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Денис Казанський наголосив, що йдеться про вчителів - людей, які мають навчати нове покоління росіян.

"Насправді найяскравіша ілюстрація того, як авторитарна диктатура перетворює людей на абсолютно тупих, покірливих скотів, з відсутнім критичним мисленням", - написав він у своєму Телеграм.

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Як писав УНІАН, у Росії колишнім в'язням, які повернулися з війни в Україні, вручають повістки. У військкоматах стверджують, що участь у війні не звільняє від призову.

Також ми розповідали, як у російській глушині родичі ліквідованих в Україні окупантів жирують на "гробові гроші". На них купують квартири, автівки, грудні імплантати та путівки в курортні країни.

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