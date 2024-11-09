У військоматах стверджують, що участь у війні не звільняє від призову.

Мешканець російського міста Чита, який брав участь у війні в Україні та повернувся додому після поранення, отримав повістку на медичну комісію для призову на строкову службу в армії. Про це повідомляють ЗМІ країни-терориста.

Зазначається, що 24-річний читинець поїхав до України з колонії та воював у підрозділі "Шторм". У грудні 2023 року він отримав поранення у стегно.

"Коли колишній ув'язнений повернувся до Забайкальського краю, він отримав повістку на проходження медкомісії, за результатами якої його можуть призвати до армії", - йдеться у повідомленні.

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Чоловік розповів, що йому телефоном повідомили про необхідність з'явитися для уточнення документів військового обліку:

"Я прийшов, і мені дали повістку на медкомісію. За її наслідками відправлять на термінову службу. Про поранення я, звичайно, сказав, але мені відповіли, що "на вигляд я нормальний". Після участі у СВО я не хочу служити. Мені також сказали, що якщо я добровільно не прийду, мене доставлять примусово".

У місцевому військоматі ЗМІ розповіли, що за російськими законами участь у СВО не звільняє від термінової служби.

Російські засуджені на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, у Росії планують забрати на війну 20 тисяч підсудних. Зокрема, на передову можуть вирушити 40% "постояльців" СІЗО.

Законопроєкт, що дозволяє укладати контракти з Міноборони на стадії суду, Держдума РФ ухвалила наприкінці вересня. Депутати проголосували за нього одразу в другому і третьому читаннях.

Раніше контракт могли укладати тільки до суду або після, тобто з підслідними або з уже засудженими.

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