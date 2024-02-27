Представниця відомства наголосила, що від українців не відвернуться.

Пентагону, можливо, доведеться взяти гроші на продовження навчання українських військових з власних програм.

Як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх у інтерв'ю Голосу Америки, американській армії доведеться ухвалити кілька "жорстких рішень" щодо подальшого фінансування навчання українців — можливо, кошти братимуть "з інших програм".

"Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання, і відправити їх назад на війну. Нашій армії, нашим службам доведеться почати говорити та ухвалювати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили", - зазначила Сінгх.

Посадовиця Пентагону також сказала, що відступ ЗСУ з Авдіївки був спричинений бездіяльністю Конгресу щодо схвалення допомоги Україні.

Проблеми з допомогою США для України

Сенат США зміг затвердити законопроект, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів. Тепер документ мають затвердити у Палаті представників. Однак спікер Майк Джонсон відмовився реєструвати документ у палаті представників, після чого конгрес пішов на двотижневі канікули.

Президент Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі 27 лютого, щоб прискорити надання допомоги Україні.

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