Тепер законопроект мають направити до Палати представників.

Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. Про це в Telegram повідомив замголови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Тепер законопроект, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів, мають направити до Палати представників.

"Остаточне голосування за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у Сенаті. Вже є 60, з 50-ти необхідних. Для нас важливо щоб було більше, так як це тоді додатковий аргумент для Палати представників. Особливо в контексті скільки республіканців проголосує. Але в цілому вважайте, що вже де-факто Сенат схвалив пакет допомоги Україні. З чим всіх і вітаю", – зазначив нардеп.

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Допомога США для України

Після голосування у Сенаті законопроект, який передбачає допомогу Україні, мають направити на розгляд Палати представників. Однак з ухваленням можуть виникнути проблеми. Спікер Майк Джонсон вже розкритикував законопроект. Він заявив, що нездатність врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників.

Водночас колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватися у борг, а не надаватися просто так.

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