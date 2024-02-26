Зустріч відбудеться у Білому домі у вівторок.

Президент Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у Білому домі у вівторок, щоб прискорити надання допомоги Україні. Як пише Bloomberg, мета зустрічі – "розблокувати мільярди доларів екстреної допомоги союзникам, включаючи Україну, і запобігти зупинці роботи уряду США".

Байден "обговорить терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження уряду відкритим", — йдеться в тижневому розкладі Білого дому, опублікованому в неділю.

Офіс Джонсона підтвердив, що спікер планує бути присутнім на зустрічі. У ній також візьмуть участь лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

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Як заявив раніше Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки, адміністрація президента США вважає, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути прийнята і в Палаті представників, якщо Джонсон винесе це на голосування. Але це питання є складним для Джонсона, чия слабка влада на посаді спікера може опинитися під загрозою, якщо він наполягатиме на допомозі Україні.

Допомога Україні від США - останні новини

Конгрес США вже кілька місяців - із жовтня 2023 року - не може остаточно узгодити схвалення запиту адміністріції президента Джо Байдена про додаткову допомогу обсягом близько $60 млрд.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву у роботі до кінця лютого. Водночас Байден висловлював готовність зустрітися з Джонсоном, щоб обговорити допомогу Україні.

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