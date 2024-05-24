Міністерство оборони стверджує, що недосягнуті обсяги постачання будуть заповнені цього року.

Міністерство оборони Німеччини повідомило бюджетний комітет Бундестагу про збої та затримки із закупівлею амуніції для військових.

Як пише Bild, у відомстві зазначили, що сучасний одяг та засоби індивідуального захисту відіграють центральну роль у "бойовій готовності збройних сил", проте зараз у Бундесвері немає касок та бронежилетів на кожного солдата.

Відповідно до затверджених планів, до кінця 2025 року Бундесвер повинен мати стільки бойового одягу, бронежилетів, касок та рюкзаків, щоб можна було повністю екіпірувати не лише регулярні війська, а й значні частини резервістів.

Відео дня

Уряд зобов'язав Міноборони ФРН кожні півроку повідомляти письмово, наскільки далеко просунувся Бундесвер у питанні закупівлі військової амуніції. В останньому звіті, міністерству довелося визнати перед бюджетним комітетом, що у 2023 році планових показників закупівель не було досягнуто.

Через банкрутство деяких виробників одягу до армії дійшло менше ніж 60 тисяч комплектів (81,5% від запланованого показника). Зі 105 тисяч замовлених бронежилетів Бундесвер отримав лише 81 тисячу (71% від запланованого показника) — постачальник повідомив, що багато співробітників захворіли.

Через проблеми з якістю товару армія ФРН отримала лише 62 тисячі бойових касок із замовлених 82 тисяч (76% від запланованого показника). Проблема виникла і з рюкзаками - їх мало бути 206 000, а прийшло 166 000 (80,5% від запланованого показника).

У своєму звіті Міністерство оборони стверджує, що недосягнуті обсяги постачання будуть заповнені цього року.

Німеччина посилює обороноздатність

У ЗМІ пишуть, що Німеччина планує готувати війська США до боїв на східному фронті НАТО. Так, німецькі командувачі розробляють плани щодо того, як вони годуватимуть тисячі американських солдатів і заправлятимуть їхні танки, коли ті рухатимуться до східного фронту НАТО. Більшість деталей планування є державною таємницею.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Німеччини закликала витрачати більше грошей на цивільну оборону через війну в Україні. За словами Ненсі Фезер, "у зв'язку з новою ситуацією і погрозами в Європі" Німеччина повинна модернізувати систему цивільної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: