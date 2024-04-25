Йдеться про матеріально-технічне забезпечення "воєнного стану" у разі зіткнення з Росією.

Командувачі німецької армії розробляють плани щодо того, як вони будуть годувати тисячі американських солдатів і заправляти їхні танки, коли ті рухатимуться до східного фронту НАТО, у рамках секретного документа, в якому викладено готовність Німеччини до війни. Зокрема, в інтерв'ю FAZ генерал-лейтенант Бундесверу Андре Бодеманн сказав, що армія складає новий, довгостроковий план безпеки з акцентом на цивільній обороні.

Зазначається, що більшість деталей планування є державною таємницею, але старший офіцер таки розкрив, що частина процесу планування включає матеріально-технічне забезпечення для харчування величезної кількості американських солдатів, головним чином, з боку цивільних.

"Якби, наприклад, дивізія США рухалася на схід, тисячі танків, тисячі солдатів, тоді їх потрібно було б нагодувати, а танки заправити або, можливо, відремонтувати", - сказав Бодеманн.

За його словами, матеріально-технічне забезпечення Бундесверу, "ймовірно, було б пов’язане з нашими власними солдатами на фронті".

"Це означає, що нам знадобиться максимальний внесок цивільної служби. Колона отримувала б пальне з автозаправних станцій або цивільного транспорту, Червоний Хрест надавав медичну допомогу, а їжа надходила від цивільного громадського харчування. Це був би класичний випадок", - сказав військовий.

У цьому контексті видання The Telegraph зазначає, що коментарі Бодеманна прозвучали під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Берліна, де той сказав, що європейські країни повинні наслідувати приклад Британії у збільшенні витрат на оборону, щоб гарантувати подальшу відданість США НАТО.

"Заяви генерала Бодемана є останнім свідченням того, що Німеччина намагається зробити себе ... "готовою до війни" перед обличчям потенційного збройного конфлікту з Росією протягом наступних п’яти років. Хоча він не уточнив, який східний фронт захищатиме Німеччина, офіційні особи НАТО все більше стурбовані тим, що Володимир Путін розпочне вторгнення на східний фланг НАТО, якщо його сили врешті-решт отримають перемогу в Україні", - наголошує ЗМІ.

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