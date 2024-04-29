За словами глави МВС ФРН, "доведеться зробити додаткові значні інвестиції у хороші системи оповіщення, сучасні вертольоти та інше обладнання".

Міністр внутрішніх справ Німеччини закликала витрачати більше грошей на цивільну оборону через війну в Україні. Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер в інтерв'ю DPA заявила, що Німеччина "у зв'язку з новою ситуацією та погрозами в Європі" має модернізувати систему цивільної оборони.

"Нам доведеться зробити додаткові значні інвестиції у хороші системи оповіщення, сучасні вертольоти та інше обладнання. Те саме стосується ефективного захисту критично важливої ​​інфраструктури та постачання у разі кризи", - сказала Фезер.

За її словами, російське вторгнення в Україну повністю змінило ситуацію з безпекою в Європі, а також збільшило ризик гібридних загроз, таких як кібератаки, шпигунство та дезінформація.

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Зазначається, що нині Міністерство внутрішніх справ ФРН працює разом із Міністерством оборони над оперативним планом щодо зміни системи цивільної оборони у Німеччині.

Допомога Німеччини Україні - останні новини

Німеччина планує готувати війська США до боїв на східному фронті НАТО. Йдеться про матеріально-технічне забезпечення "воєнного стану" у разі зіткнення з Росією.

В інтерв'ю FAZ генерал-лейтенант Бундесверу Андре Бодеманн сказав, що армія складає новий, довгостроковий план безпеки з акцентом на цивільній обороні.

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