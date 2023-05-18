Путін регулярно покидає бункер, питання лише який з його двійників.

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну бункер не допоможе. Реальність дожене його і там й мова про масштабні процеси на території самої Росії.

"Колективний Путін замість того, щоб говорити про перспективи розвитку, економіки, вилетів із "Великої Вісімки", обклався санкціями і тепер думає, який бункер краще викопати. Якщо хтось думає, що можна на пару поверхів вниз спуститись і там заховатися, - ні, не можна. Реальність дожене і там. Мова йде про масштабні процеси на території самої РФ. Бункери не допоможуть", - зазначив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Путін регулярно покидає бункер. Питання лише в тому, який саме.

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"Лукашенко, наприклад, справжній, в нього двійника немає тому він і хворіє. Що стосується Путіна, то ми розуміємо використання технології двійників. Знаємо, чим один від одного відризняєься. Ну а далі чи справжній, тут лише експертиза покаже, яка буде на міжнародному трибуналі", - додав він.

Бункер Путіна у Геленджику - що відомо

Видання The Business Insider опублікувало інформацію про бункер президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком в Краснодарському краї. Зазначається, що комплекс площею 190 000 квадратних футів вартістю мільярд доларів, розташований на скелі з видом на Чорне море.

Підземний комплекс складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. Архітектурні плани показують, що тунелі в товстому бетоні забезпечені достатньою кількістю прісної води, вентиляцією і протяжними кабелями, щоб підтримувати VIP-жителів протягом декількох днів або тижнів.

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