Журналісти провели ціле розслідування і з'ясували, що останнім часом у РФ значно пожвавились роботи з обладнання бункерів.

Президент Росії Володимир Путін має розгалуджену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних сховищ в країні.

Як повідомив автор розслідування і головний редактор видання "Собеседник" Олег Ролдугін в інтерв'ю телеканалу "Дождь", бункери почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи з будівництва поновилися.

"Точно є бункери і в Москві, і на Уралі, є бункери в Поволжі", - сказав він, додавши, що у Путіна є офіційна і неофіційна мережа бункерів.

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Офіційною системою бункерів займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії – це офіційна окрема силова структура, яка підпорядковується безпосередньо президенту.

У процесі дослідження Ролдугін з'ясував, що ті самі будівельники, які будують офіційні бункери і будували тунелі під будинком Путіна в Геленжику, будують і приватні сховища для нього.

Кількість приватних бункерів набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за офіційними документами.

За словами журналіста, глибина тунелів у Москві становить до 200 м – про це розповідали дигери, які випадково потрапили в тунелі і які пізніше були за це засуджені до умовних і реальних термінів і були змушені покинути РФ.

Він також додав, що після того, як Путін прийшов до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою. Наприклад, у московських бункерах вирішили модернізувати ліфти і всього на три з них витратили 55 млн руб.

"За цими масштабами можна судити, яка глибина, що це за ліфти і які шахти прокладені під Москвою. Займалася модернізацією структура, яка спеціалізується на створенні шахт для пускових установок ракет. Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки км", - сказав Ролдугін.

Насамперед приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви, передусім Кремль, з бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.

Один із секретних входів у тунель "Собеседник" виявив біля Мічурінського проспекту у Москві. Повідомляється, що таких об'єктів у столиці РФ не один десяток за різними адресами: Лучніковий провулок (недалеко від Луб'янки), Хрестовоздвиженський (біля Міноборони), Таганка (поруч із бункером Сталіна), багато з них зосереджено біля колишнього пустиря, який дигери називають "Раменки-43", розповідаючи, що саме в цьому місці розташоване ціле підземне місто, пов'язане тунелями з Кремлем.

Також підземні сховища є під палацом Путіна в Геленджику.

Журналісти вважають, що ще один із бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я, що на півдні від Єкатеринбурга і точно між Магнітогорськом і Уфою.

Закрите адміністративно-територіальне утворення Міжгір'я з'явилося після об'єднання двох військових містечок – Білорецьк-15 і Білорецьк-16, ­– розташованих на відстані 20 км одне від одного. Загалом там живе близько 15 тис. осіб. В'їзд у місто навіть для росіян – суворо за спецперепустками.

Журналісти зазначили, що в останні місяці роботи на Ямантау активізувалися, і грошей на них не шкодують. Над горою Росавіація встановила безпольотну зону, а пішки пройти туди теж складно.

За охорону цього будівництва відповідають військові, єгері, і, судячи з держконтрактів, квадрокоптери DJI Mavic 2 Enterprise Advanced з 32-кратним збільшенням і тепловізором (коштують від 500 тис. до мільйона рублів за апарат).

За інформацією Ролдугіна, за будівництво бункерів відповідає "Управління будівництва №30", діяльність якого курує Головне управління спеціальних програм (ГУСП) президента Росії.

Керівником ГУСПу з 2015 року значиться офіцер держбезпеки Олександр Лінець, який до цього очолював Управління ФСБ Росії по Південному військовому округу. Про довіру Путіна до цієї особи свідчить те, що у 2020 році він переїхав у квартиру площею 176,7 кв. м. у будинку Управління справами президента у Великому Тишинському провулку в Москві. У цьому ж будинку від держави отримали житлоплощу керівники кремлівської адміністрації Антон Вайно, Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

Розкол в оточенні Путіна

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що наближені до президента Росії Володимира Путіна вже ділять владу. Водночас він зазначив, що у Путіна ще багато ресурсів.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що смерть президента Росії Володимира Путіна не означатиме швидку перемогу України у війні, але це буде прискорена перемога.

А російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що оточення Путіна може "здати" його в Гаагу, щоб Захід їх пробачив.

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