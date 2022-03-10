Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King призупиняє корпоративну підтримку російського ринку.

Burger King призупиняє корпоративну підтримку російського ринку, в тому числі маркетинг і забезпечення ланцюжка поставок.

Відзначається, що Burger King не має власних ресторанів в РФ, а працює по франшизі.

Раніше УНІАН писав, що Mcdonald's і Starbucks припиняють бізнес в Росії.

Крім того, власник KFC і Pizza Hut зупиняє інвестиції в РФ і жертвує мільйон доларів Червоному Хресту. Про це йдеться в поширеній в медіа заяві компанії. Компанія оголосила ,що"зупинила всі інвестиції і розвиток ресторанів в Росії".

Також американський бренд спортивного одягу та взуття Nike закрив продажі в Росії. Згодом це зробив і Adidas.

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