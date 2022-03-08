Компанія має більше тисячі закладів в РФ.

Yum! Brands, власник мережі закладів KFC, Pizza Hut, зупиняє інвестиції у РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

Компанія оголосила, що "зупинила всі інвестиції та розвиток ресторанів в Росії".

Крім цього, компанія обіцяє скерувати весь прибуток від операцій у Росії на гуманітарну діяльність. Раніше Yum! Brands сповіщала, що має близько 1 000 ресторанів KFC і 50 ресторанів Pizza Hut в Росії. Майже всі вони управляються незалежними власниками за ліцензійними або франчайзинговими угодами.

Компанія також обіцяє підтримати співробітників в Україні.

"Жертвуємо 1 мільйон доларів Червоному Хресту для підтримки постраждалих від кризи, активуємо Yum! Фонд допомоги при стихійних лихах для підтримки українських франчайзингових співробітників", - йдеться в заяві компанії.

Yum! Brands проінформувала, що її ресторани допомагають українцям, які були вимушені виїхати за кордон, в інших регіонах.

Нагадаємо, власник великих мереж магазинів одягу "Inditex" ("Zara", "Bershka" і "Pull & Bear") припинив торгівлю в Росії і закриває 502 магазини і онлайн-продаж.

Також американський бренд спортивного одягу та взуття Nike закрив продажі в Росії. Згодом це зробив і Adidas,

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