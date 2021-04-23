Військові експерти вважають, що за певних умов українська армія може дуже довго і надзвичайно виснажливо вести битву з Росією.

Росія цього тижня стягнула в окупований Крим і до кордону України більше 100 тисяч солдатів, важке озброєння, бойові літаки, а також підрозділи ВМС у Чорне море. Це спровокувало страх, що це прелюдія до вторгнення в Україну. А потім у Росії оголосили, що відведуть ці війська.

Як пише Business Insider, ніхто не знає, яким буде наступний крок Володимира Путіна. Але хто "переможе", якщо Росія все ж наважиться піти в наступ проти України? Видання попросило військових експертів, які досліджували армії обох країн, дати свої оцінки.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Росія відводить війська від України, що це означає?Російська армія, як і населення, більш ніж втричі більша за розмірами, ніж українська. Але якщо Путін віддасть наказ про вторгнення, це не буде таким легким завданням, як в 2014-му, коли сили спеціального призначення Росії змогли взяти під контроль Крим і частину спільного українсько-російського кордону без значного опору.

Чому? Україна тепер має 7 років бойового досвіду на Донбасі. Вона також збільшила свої витрати на оборону й модернізувала свої сили з допомогою США і НАТО.

"Україна втратила чимало людей на Донбасі й багато навчилася за цей період", - сказав офіцер розвідки однієї з країн НАТО, який погодився дати виданню свої оцінки на умовах анонімності.

"Вони сміливі й дуже патріотичні. Українцям не бракує мотивації битися з росіянами. А вони воюють на цьому фронті вже 7 років. Вони сильно покращили кожен аспект у тому, що в 2014 році було прогнилою організацією. Тепер вони можуть по-справжньому підтримувати війська на полі битви. Більше ніяких кросівок і саморобних підсумків з патронами", - додав він.

В 2014 році погано профінансована й застаріла радянська армія України була нездатна відповісти на події в Криму і на Донбасі. Тож українці об'єднувалися у добровольчі загони, які часто підтримувало місцеве населення. Хоч на фронті все ще є кілька таких загонів, армія України тепер здатна тримати позиції й завдасть тяжких втрат Росії в разі атаки. Про це сказав виданню колишній солдат сил спеціального призначення Великої Британії, який провів чимало часу на Донбасі, де займався безпекою міжнародних журналістів.

"Українці глибоко окопалися, вони закопали й належним чином прицілили свою артилерію. Вони дуже сміливі. І після стількох років там багато досвідчених сержантів. Вони завдадуть росіянам дуже великого болю, не кажучи вже про всі інші проблеми за лінією фронту", - сказав британський військовий.

Читайте такожSüddeutsche: Захід може зробити 5 речей, щоб запобігти новій війні в УкраїніУкраїна витрачає близько 5 мільйонів доларів на армію щороку. Це майже вдвічі більше, ніж до 2014-го. Але Росія витрачає більше 65 мільярдів доларів й володіє значно більшою кількістю більш сучасних можливостей, які можуть зробити довготривалий опір майже неможливим. Російські можливості охоплюють сучасні ВПС й військово-морські активи, а також надзвукові крилаті ракети, які можуть знищувати цілі з безпечної дистанції. І в України не має засобів боротися з ними.

"Якими б кремезними не були українці, немає такої глибини окопів, які б компенсували російську перевагу в електронній війні, крилатих ракетах і ВПС. Тож вони будуть дуже сміливими й вб'ють дуже багато росіян. Але в середньостроковій чи довгостроковій перспективі у них немає жодних шансів, якщо НАТО не допоможе", - пояснив виданню британський військовий.

Аналізи свідчать, що на ранніх стадіях війни Росія зможе завдати удар по ключовій інфраструктурі й об'єктах за межами контактної лінії. Це призведе до скорочення військових можливостей вести бій на передовій.

"Але якщо НАТО зможе обмежити системи росіян, тоді все може перетворитися на дуже повільну і дуже неприємну війну для обох сторін", - сказав британський військовий.

Що зробить Байден?

Адміністрація Джо Байдена в США пришвидшує передачу додаткової військової допомоги Україні, яка, у свою чергу, просить американців відправити батарею ракет Patriot з Польщі в Україну. Такий крок, швидше за все, розлютив би Путіна. На додачу до захисту від ударів з повітря, який би дали ракети Patriot, США могли б авторизувати розгортання передового озброєння, яке вже є в руках української армії, зокрема, ракет Javelin для боротьби з передовими російськими танками. Ці військові фактори вплинуть на розрахунки як Байдена, так і Путіна у подальшому.

Ціна й ризики

Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеМіністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що війська, розгорнуті біля кордону України, "продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни". І тепер вони повернуться на бази до першого травня. Президент України Володимир Зеленський з обережністю привітав рішення про відведення.

Джерела повідомили Business Insider, що "для Путіна зараз немає жодного сенсу атакувати Україну". Можливо, оголошення про відведення військ демонструє, що Путін погоджується: ціна й ризики надто високі, навіть якщо Росія зможе добитися успіху. А можливо Путін хоче, щоб Україна так думала, принаймні поки що.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Переклад: Лесь Димань