Росія, здається, от-от наважиться відверто окупувати український Донбас, але Захід вдає ніби десь існує "мирний процес".

Кремль почав переміщення величезної військової сили. Військовий аналітик з Москви Павло Фельгенгауер каже, що сотні тисяч солдатів просто зараз рухаються по країні. І більшість з них, швидше за все, прямують до кордону України.

Офіційна причина: лише в квітні по всій Росії пройде більше 4 тисяч військових навчань. Про це сказав міністр оборони Сергій Шойгу. Російський політолог, наближений до Кремля, Сергій Марков оголосив, що Росія демонструє світу, що у її армія готова до більшої війни і не лише за Донбас, - пише Süddeutsche Zeitung.

Читайте такожЄвросоюз звернувся до Росії через стягування військ до кордону з УкраїноюАле чого насправді хоче Росія, чого хоче Путін? Мобілізація таких масштабів виходить за межі необхідних сил для того, щоб пригрозити Україні чи новій адміністрації в США. Значно меншого параду вистачило б. Внутрішня політика Росії пропонує більш вірогідну відповідь. В листопаді 2017 року 59% росіян довіряли Путіну. А сьогодні таки лише 31%. Його партія теж в поганому становищі. А наступні парламентські вибори пройдуть вже у вересні. Тому Путін, цілком можливо, вирішив використати вже перевірений сценарій: розв'язати маленьку переможну війну, щоб підвищити свій рейтинг.

Україна слабка, але не беззахисна

"Але тут варто наголосити: маленьку переможну війну. Війна, в ході якої Росія захопила б велику частину України й сполучила Донбас і Крим, малоймовірна. Українська армія, звісно, не серйозний опонент для російських сил. Однак, після професіоналізації особового складу, утворення додаткової територіальної оборони, а також за допомогою поставкам сучасного озброєння на зразок ракет Javelin українці можуть завдати росіянам великих втрат, якщо зона конфлікту розшириться", - пише видання.

Читайте такожThe Guardian: Біля кордонів України і Тайваню зароджується світ з "1984" ОрвеллаАле у випадку окупації Донбасі ситуація інакша. Кремль вже контролює там приблизно 30-тисячне військо. Невипадково, що Путін роздав сотні тисяч російських паспортів на території так званих "ДНР" і "ЛНР" з 2019 року. Українська мова була скасована як офіційна на цих територіях, а українська нерухомість - захоплена. Це повзуча анексія, яка повинна колись перетворитися в реальну.

Необхідна пропагандистська підготовка нарощувалася впродовж останніх місяців. Російська військова присутність замовчується. Натомість поширюються вигадки про нібито агресію України і Заходу. Нещодавно 8 квітня заступник голови адміністрації в Кремлі з питань України Дмитро Козак підтвердив: якщо Україна почне вести масовий вогонь, "ми будемо змушені втрутитися, щоб захистити громадян Росії". Після вторгнення таких російських "миротворців", організація фальшивого "референдуму про приєднання" до Росії за прикладом Криму буле лише питанням часу.

Українці не можуть розібратися з усім цим. У військовому плані, навіть після ще більшої модернізації, Київ не зможе відновити контроль над частиною Донбасу ще багато років, поки Путін з його імперіалістичними настроями буде правити в Москві, не вагаючись використовувати військову силу проти України. Політично у Києва теж немає альтернативи.

Визнання маріонеток Москви в Донецьку й Луганську як партнерів на переговорах, схвалення автономії окупованих територій й проведення "виборів" у так званих "ДНР" і "ЛНР" попри всі порушення закону з боку Москви буде державним самогубством. Зрештою, цей процес не лише призведе до визнання ще однієї російської держави всередині України, а й до подальшого отруєння української політики через маріонеток Кремля, які приїдуть в Київ з Донбасу.

Мінський процес давно мертвий

Москва й уряди на Заході досі нагадують про Мінські угоди 2014-2015 років як про основу для завершення війни.

"Але Мінський процес - це ілюзія, проголошена як політична можливість, виплекана в Берліні чи Парижі з метою уникнути важких рішень про те, що робити з Москвою", - йдеться в статті.

Читайте такожБлінкен відвідає Брюссель у день проведення Комісії Україна-НАТОЛише сам Путін знає, чи справді він готовий анексувати Донбас, чи ні. Точно можна сказали лише те, що Москва роками зухвало порушує свої зобов'язання за Мінськими угодами. Вона продовжує розчленовувати суверенітет європейської країни. Тож все це повинно було б призвести до появи нових санкцій.

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що він готовий натиснути на Росію знову. Урядам в Берліні й Парижі теж краще було б почати рухатися в цьому ж напрямку, схвалити нові санкції і, наприклад, змінити свою політику щодо газопроводів. Однак, зважаючи на захід канцлерства Ангели Меркель, така жорсткість малоймовірна. І це грає на руку володарю Кремля.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Переклад: Лесь Димань