Несподіване призначення Путіним Бєлоусова на посаду керівника міністерства оборони вказує на те, що Путін хоче серйозних змін у підходах до свого дворічного вторгнення в Україну.

У своєму останньому публічному виступі в четвер на посаді міністра оборони Росії Сергій Шойгу вітав Володимира Путіна на вершині мавзолею Леніна на Красній площі, одягнений у генерал-майорську форму, прикрашену медалями.

Андрій Бєлоусов, призначений у неділю його наступником, скроєний з іншої тканини. Економіст, який здобув радянську освіту, Бєлоусов жодного дня не служив в армії і служив Путіну, президенту Росії, на різних посадах як цивільний радник з економіки, пише Financial Times.

Несподіване призначення Путіним Бєлоусова на посаду керівника міністерства оборони вказує на те, що Путін хоче серйозних змін у підходах до свого дворічного вторгнення в Україну, на думку людей, які знають обох цих людей, а також російських аналітиків.

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Призначення Бєлоусова, поборника етатистської промислової політики і технократа, який не має власної владної бази, вказує на те, що Путін хоче тіснішого контролю над рекордними російськими оборонними витратами в 10,8 трлн руб. сказали люди, які його знають.

"Він абсолютно не зіпсований. І це буде сильно відрізнятися від того, що ми маємо зараз у міністерстві оборони. Шойгу і всі навколо нього були справжніми комерційними хлопцями", - сказала людина, яка знала Путіна і Бєлоусова протягом десятиліть.

"Бєлоусов [...] не претендуватиме на те, щоб керувати армією як генерал з усіма цими медалями. Він трудоголік. Він технократ. Він дуже чесний, і Путін його дуже добре знає", - додав співрозмовник.

Син видатного радянського економіста, Бєлоусов працював в академічних колах, перш ніж приєднатися до уряду в 1999 році. Надалі він обіймав різні посади, зокрема міністром економічного розвитку, економічним радником Путіна і, зовсім недавно, першим заступником прем'єр-міністра.

Протягом усього цього часу Бєлоусов послідовно виступав за сильну роль держави в економіці та стимулювання її зростання за рахунок державних інвестицій, низьких відсоткових ставок і м'якої податково-бюджетної та кредитної політики.

Це часто ставило його в протиріччя з іншими провідними технократами, як-от голова центрального банку Ельвіра Набіулліна і міністр фінансів Антон Силуанов, чия яструбина грошово-кредитна і фіскальна політика допомогла Росії витримати західні санкції.

"Бєлоусов був серед тих, хто вважав державу основною рушійною силою всього - і водночас він аналізував ті самі дані, що й ми, на відміну від більшості інших продержавних економістів, які просто жонглювали абстракціями", - сказав Костянтин Сонін, економіст і професор Чиказького університету.

Коли Бєлоусов вступив на держслужбу, "солдат Путіна" взяв на себе роль "макроекономіста" в ньому, за словами Соніна, який перебуває в розшуку російського уряду за критику Кремля і знає Бєлоусова понад 20 років.

У міру того як його авторитет зростав, Бєлоусов став помітним прихильником такої політики, як введення податків на непередбачені доходи для російських експортерів сировинних товарів, особливо для її металургійної промисловості, і контроль за рухом капіталу.

"Він не тупий. У нього математичний склад розуму, але менталітет досить радянський. У нього ця дурна ідея справедливості. Якщо хтось заробляє багато грошей, то треба їх відібрати. На мій смак, це трохи схоже на Китай", - сказав колишній високопоставлений кремлівський чиновник.

Багато хто в патріотичному співтоваристві "Z-блогерів" і прокремлівських військових кореспондентів державних ЗМІ, які регулярно критикували корупцію в армії в перший рік війни та звинувачували в багатьох фронтових невдачах Росії погане управління, вітали новину про призначення Бєлоусова. Високо оцінюючи його економічний досвід, вони представили його як фігуру, яка наведе лад у міністерстві оборони.

Хоча Шойгу зберіг свою посаду після принизливих невдач на полі бою, останнім часом його роль опинилася під ще більшим тиском через корупційні скандали у сфері оборонних закупівель.

Минулого тижня російські служби безпеки заарештували одного з його найближчих помічників, заступника міністра Тимура Іванова, за звинуваченням у корупції, що є ознакою того, що дні Шойгу на цій посаді полічені.

Олександра Прокопенко, колишній співробітник Центрального банку, сказала, що призначення Бєлоусова означає, що кабінет міністрів і міністерство оборони будуть тісніше координувати витрати.

"За Шойгу це виглядало так, ніби Сергій Кужегетович [Шойгу] просто підійшов до кабінету міністрів і вийняв гроші. Бєлоусов буде іншим. Але військові витрати можуть швидше збільшитися, ніж знизитися. Бєлоусов - видатний прихильник ролі промисловості в економіці, тому він повністю за накачування економіки грошима через оборонний сектор", - сказала Прокопенко.

Призначення Білоусова замість Шойгу

Російський диктатор Володимир Путін 12 травня запропонував призначити Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Як повідомляє Рада Федерацій РФ, надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що правитель РФ Володимир Путін змінює кадри в Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною і, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО.

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